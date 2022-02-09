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Здоровье9 февраля 2022 9:39

Вирусолог рассказал, можно ли заразиться двумя штаммами коронавируса одновременно

Одновременное заражение двумя вариантами COVID-19 практически не влияет на течение болезни
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Человек может заразиться двумя штаммами коронавируса, но уже спустя неделю у него резко возрастет иммунитет

Человек может заразиться двумя штаммами коронавируса, но уже спустя неделю у него резко возрастет иммунитет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Человек может заразиться двумя штаммами коронавирусной инфекции, однако уже спустя неделю заболевание провоцирует возрастание иммунитета, заявил молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Дело в том, что заражение одним штаммом уже через неделю, вернее, даже через три-четыре дня дает резкий всплеск иммунитета. В частности, система интерферона начинает работать спустя 48 часов. Поэтому заражение вторым штаммом, я думаю, что никак не усилит эту инфекцию», – сказал вирусолог в ходе конференции.

Он отметил, что вероятность заражения двумя штаммами крайне мала, и даже если это происходит, то это явление практически не влияет на течение болезни.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России зафиксировано 183 103 случая заражения коронавирусом и 669 летиальных исходов в результате COVID-19.