Вирусолог рассказал, можно ли заразиться двумя штаммами коронавируса одновременно

Человек может заразиться двумя штаммами коронавируса, но уже спустя неделю у него резко возрастет иммунитет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Человек может заразиться двумя штаммами коронавирусной инфекции, однако уже спустя неделю заболевание провоцирует возрастание иммунитета, заявил молекулярный биолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Дело в том, что заражение одним штаммом уже через неделю, вернее, даже через три-четыре дня дает резкий всплеск иммунитета. В частности, система интерферона начинает работать спустя 48 часов. Поэтому заражение вторым штаммом, я думаю, что никак не усилит эту инфекцию», – сказал вирусолог в ходе конференции.

Он отметил, что вероятность заражения двумя штаммами крайне мала, и даже если это происходит, то это явление практически не влияет на течение болезни.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России зафиксировано 183 103 случая заражения коронавирусом и 669 летиальных исходов в результате COVID-19.