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Политика9 февраля 2022 10:18

Депутат Нилов назвал сплетнями информацию о госпитализации Жириновского

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о госпитализации лидера ЛДПР
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Депутат Нилов назвал сплетнями информацию о госпитализации Жириновского

Депутат Нилов назвал сплетнями информацию о госпитализации Жириновского

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что информация о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского является недостоверной.

"Я вам эту информацию подтвердить не могу, так как это просто сплетни и слухи", - рассказал он в беседе с изданием Lenta.ru.

Напомним, осведомленные источники в центральном аппарате партии заявили, что Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы, передает ФАН.

Ранее лидер ЛДПР в интервью радио "Комсомольская правда" заявил, что нужно решать проблему с ожирением в России.

"Понимаете, безмерно толстый человек – это ведь большие расходы государства. Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают", - рассказал Жириновский.