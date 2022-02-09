Глава Амурской области Василий Орлов: «На ремонт памятников архитектуры в Благовещенске в этом году выделено 350 млн рублей»

В 2022 году в Благовещенске отремонтируют несколько старинных зданий, в том числе выставочный центр «Дом Котельникова». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

На ремонт памятников архитектуры в Благовещенске в 2022 году выделяется 350 миллионов рублей – больше, чем за предыдущие два года. В первую очередь будут отреставрированы старинные здания в центре столицы Амурской области, сообщил глава региона Василий Орлов.

- Ремонту и приведению в нормативное состояние памятников архитектуры в Благовещенске в последние годы уделяем особое внимание. В первую очередь необходимо обновить старинные здания в центре города и на магистральных улицах – это лицо столицы области. В текущем году объем средств на ремонт памятников архитектуры в Благовещенске превысит 350 миллионов рублей. В прошлом году на данные цели было затрачено более 240 миллионов рублей, а в 2020 году – порядка 70 миллионов, - рассказал губернатор Василий Орлов.

Глава региона подчеркну, что в столице Приамурья немало памятников архитектуры, и их обновление способствует повышению туристической привлекательности Благовещенска. В этом году будут отремонтированы филиал краеведческого музея «Дом Саяпина», старинное здание областного военкомата, а также выставочный центр «Дом Котельникова» - бывшая городская усадьба амурского золотопромышленника.

В 2022 году также продолжится ремонт Благовещенского педагогического университета. В прошлом году строители уже отреставрировали фасад здания и заменили в нем окна. В этом году рабочие отремонтируют часть здания, выходящую во двор, и крышу. На эти работы выделено более 50 миллионов рублей.

Еще один важный для города объект - доходный дом, до революции принадлежавший лесопромышленнику Петру Берчанскому. Сейчас здание, расположенное в центре города, находится в аварийном состоянии. Его жильцов переселили по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2020 году дом был выставлен на торги, его приобрел индивидуальный предприниматель. По заказу нового владельца был составлен проект реставрации. Площадь исторического памятника превышает 200 квадратных метров. Кирпичное здание будет приспособлено к современному использованию, но с сохранением всех исторических деталей. В частности, в доме будут сохранены фасады двух печей.

В прошлом году кроме БГПУ в столице Приамурья также обновили здания Амурского педагогического колледжа, фасады городской администрации и Дальневосточного центра физиологии и патологии дыхания.

Всего в Амурской области располагается 1068 объектов культурного наследия. Из них 183 имеют статус памятников истории и культуры федерального значения.