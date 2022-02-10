Экипаж ледокола "Буран" провел разбивку льда в Финском заливе, фото: архив Минобороны

Экипаж дизель-электрического ледокола «Буран» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота Западного военного округа (ЗВО) провел разбивку льда в акватории Финского залива. Целью мероприятия стало поддержание непрерывной готовности боевых кораблей гражданских судов.

Целью мероприятия стало поддержание непрерывной готовности боевых кораблей гражданских судов. Фото: архив Минобороны

Как уточнили в Минобороны kp.ru, толщина льда, несмотря на теплые температуры воздуха в пунктах базирования, может доходить до 40 см. Это и явилось причиной необходимости разбивки льда.

Экипаж дизель-электрического ледокола «Буран» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота Западного военного округа (ЗВО) провел разбивку льда в акватории Финского залива. Фото: архив Минобороны

Также ледокол "Буран" осуществляет ледовую проводку на выход в Балтийское море кораблей военных судов, и на безвозмездных условиях – гражданских судов.

Также ледокол "Буран" осуществляет ледовую проводку на выход в Балтийское море кораблей военных судов, и на безвозмездных условиях – гражданских судов. Фото: архив Минобороны

Как ранее писал kp.ru, "Норникель" планировал направить ледокол "Таймыр", чтобы спасти застрявшие во льдах суды. Вследствие сложной ледовой обстановки несколько судов в начале ноября прошлого года застряли во льдах на востоке Северного морского пути.