Отечественное кино vs Голливуд: Вышка готовит ответный удар

Институт кино стал частью НИУ ВШЭ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Презентация Института кино, ставшего частью НИУ ВШЭ, состоялась прошлой осенью, а уже в марте он впервые примет студентов. «Мы любим автора, но работаем для зрителя» — так сформулировал свой девиз директор института Александр Акопов, известный теле- и кинопродюсер.

Для того, чтобы эта работа вышла выдающейся привлекли лучших педагогов и специалистов со всего мира. Например, главой направления сценаристов стал Дэвид Говард. Он 38 лет преподает в Школе кинематографического искусства Университета Южной Калифорнии (USC), старейшей киношколе США.

Не менее выдающимся вышло и актерское направление. Его возглавила Светлана Ефремова-Рид, выпускница ЛГИТМиК, магистр по актерскому мастерству Йельского университета, декан факультета драматического искусства Университета штата Калифорния в Фуллертоне.

Возглавил Институт кино НИУ ВШЭ Александр Акопов, видный медиадеятель страны, президент «Академии российского телевидения» ТЭФИ, сопредседатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), мастер курса ВГИК им. Герасимова. Акопов обещает внедрить в России принципиально новый подход к кинообразованию: университет должен прежде всего отвечать на запросы индустрии и предлагать студентам как можно больше практической работы.

Александр Акопов подчеркнул, что Ассоциация продюсеров кино и телевидения также планирует работать со студентами Вышки. Сейчас организация производит порядка 70% всех фильмов и сериалов в стране, так что новый институт станет отличным поставщиком перспективных кадров для российской киноиндустрии.