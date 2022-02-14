«Украинская правда» сообщила, что бизнесмены и олигархи спешно улетают из страны чартерными рейсами

Ранее многие страны призвали своих граждан покинуть Украину ближайшими рейсами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские толстосумы массово покидают территорию родной страны, только за воскресенье, 13 февраля, из Незалежной вылетело около двух десятков частных самолетов и чартерных рейсов с миллионерами и их близкими. Об этом сообщает газета «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье – борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Кроме того, источники рассказали, что частный борт на 50 человек заказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), миллионер Игорь Абрамович.

Газета утверждает, что ей об этом сообщили и в самой ОПЗЖ, и еще двое из тех, кому предлагали вылететь этим бортом. По их информации, частный самолет «должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее украинская газета «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщила, что «примерно с середины дня» в понедельник из Украины «не вылетит и не взлетит ни один самолет». По данным собеседников издания, воздушное пространство Незалежной будет закрыто для воздушных судов с 14 февраля по инициативе западных страховых компаний, которые отказались покрывать риски самолетов, летающих над украинской территорией. Еще до этого многие страны призвали своих граждан покинуть Украину ближайшими рейсами.