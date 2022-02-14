Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 6:55

Погода в России опередит климатический ход на 50 дней

В Гидрометцентре сообщили об аномально теплой погоде в Европейской части России
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Погода в России опередит климатический ход на 50 дней

Погода в России опередит климатический ход на 50 дней

Фото: ИВАНОВА Диана

Погода на территории европейской части России в конце этой рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температуры воздуха ночью в центре Европейской России будут составлять минус два-семь градусов, в дневные часы — один-три градуса тепла. В ночь на среду ожидается до минус восьми. С понедельника по среду температура будет на шесть-семь градусов превышать норму, но это будет еще соответствовать показателям марта", — уточнил он.

В четверг наступил уверенный "апрель": температура воздуха превысит нормативные значения на 11 градусов.

Как пояснил эксперт, это обусловлено теплыми южными воздушными массами. Самые значительные положительные температурные аномалии ожидаются в центре региона, на севере и северо-западе. На юге Европейской части страны отклонения не превысят три-четыре градуса.

Как ранее писал kp.ru, жителям Москвы пообещали аномально теплую погоду до конца зимы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что на первой половине недели, которая начнется 14 февраля, осадков практически не будет - особенно солнечная погода ожидается во вторник 15 февраля.