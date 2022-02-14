Погода в России опередит климатический ход на 50 дней Фото: ИВАНОВА Диана

Погода на территории европейской части России в конце этой рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температуры воздуха ночью в центре Европейской России будут составлять минус два-семь градусов, в дневные часы — один-три градуса тепла. В ночь на среду ожидается до минус восьми. С понедельника по среду температура будет на шесть-семь градусов превышать норму, но это будет еще соответствовать показателям марта", — уточнил он.

В четверг наступил уверенный "апрель": температура воздуха превысит нормативные значения на 11 градусов.

Как пояснил эксперт, это обусловлено теплыми южными воздушными массами. Самые значительные положительные температурные аномалии ожидаются в центре региона, на севере и северо-западе. На юге Европейской части страны отклонения не превысят три-четыре градуса.

Как ранее писал kp.ru, жителям Москвы пообещали аномально теплую погоду до конца зимы. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что на первой половине недели, которая начнется 14 февраля, осадков практически не будет - особенно солнечная погода ожидается во вторник 15 февраля.