Украина готова отказаться от заявки на вступление в НАТО во избежание "войны с Россией"

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко Фото: REUTERS

Украина готова отказаться от членства в НАТО, если это поможет предотвратить "вооруженный конфликт с Россией", заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко во время общения с журналистом BBC.

Дипломат подчеркнул, что в Киеве рассматривают такую возможность, несмотря на то, что Украина "мечтает вступить в НАТО многие годы".

Как ранее писал kp.ru, в НАТО признались, что Украина в ближайшее время не станет членом альянса. Там отметили, что прежде стране необходимо провести множество внутренних реформ.

Также ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Украина войдет в НАТО и начнет «возвращать» Крым военными методами, победителей не будет. Российский лидер отметил, что тревога Москвы «вызвана и вопросами, связанными с безопасностью во всей Европе».