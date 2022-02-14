Бывший разведчик назвал "ахиллесову пяту" американцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство простых американцев не могут отличить правду от лжи, поэтому легко поддаются управлению, заявил в интервью изданию "Украина.ру" бывший агент кубинской госбезопасности Перси Альварадо.

"Я считаю, что американцы - великий народ, у которого имеется "ахиллесова пята" — они позволяют манипулировать собой важнейшим СМИ и правительствам, которые используют ложь", — сказал он.

Помимо этого, то медийное "шоу", которое устроили Штаты с целью подтолкнуть НАТО к обострению ситуации вокруг Украины, обнажает попытки Вашингтона изменить сложившуюся к настоящему времени геополитическую обстановку, полагает бывший разведчик.

При этом в Москве неоднократно заявляли, что никто не планируют «нападать» на соседей, российские войска находятся на территории своей страны и никому не угрожают. Но, как отметил ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, США уже и сами поверили в информационный вброс о якобы готовящемся «вторжении».