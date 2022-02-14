МИД Украины заявил, что слова посла об отказе от членства в НАТО вырваны из контекста

Украина считает, что избежать войны с Россией поможет именно вступление в НАТО, а не отказ от этой идеи Фото: REUTERS

Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе Киева от членства в НАТО ради предотвращения гипотетической войны с Россией вырваны из контекста, заявил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел (МИД) Олег Николенко. Его слова приводит "РБК-Украина".

Внешнеполитическое ведомство уточнило, что речь идет о готовности Украины на любые формы диалога ради сохранения мира.

"Посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности, - подчеркнул Николенко. - Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс".

Отметим, что заявление украинского посла прокомментировали и в британском Минобороны.

"Любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины, - прокомментировал в эфире Sky News замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи. - Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это".

Как ранее писал сайт kp.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия в настоящее время подготовлена намного лучше, чем в 2014 году, благодаря помощи альянса.