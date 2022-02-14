Цена газа в Европе превысила 1 000 долларов за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов поднялась выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, котировки голубого топлива растут на 10-14%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена газа на открытии на площадке ICE Futures поднялась до 1028,2 доллара, что на 13,7% выше расчетной цены пятницы, которая составляла 904,7 доллара. Тем не менее, позже темпы роста снизились, котировки к 10.12 по московскому времени достигли 983,2 доллара. Однако это выше итоговой цены 11 февраля на 10,1%.

Сообщается, что такие изменения происходят на фоне напряженности вокруг Украины. Напомним, накануне несколько стран, посольства которых расположены в незалежной, завили об эвакуации сотрудников диппредставительств из страны или о том, что рассматривают подобную возможность, а также призвали своих граждан покинуть страну. Такие действия связывают с обострением ситуации в республике.