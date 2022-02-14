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Политика14 февраля 2022 9:47

Военный эксперт объяснил, для чего Западу нужен Венский договор

Константин Сивков перечислил выгоды Украины от данного документа
Елена АКИМОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Военный эксперт объяснил, для чего Западу нужен Венский договор

Военный эксперт объяснил, для чего Западу нужен Венский договор

Фото: REUTERS

Доктор военных наук, военный аналитик Константин Сивков объяснил, зачем США и европейским странам нужен Венский договор. Документ был создан в 2009 году, в 2011 претерпел изменения и теперь используется в редакции от данного времени.

В нем прописан комплекс мер, которые могут предприниматься в случае угрозы со стороны любого государства.

- Это документ объемом 74 страницы, а основные его положения изложены в первых 20 страницах», — пояснил эксперт Пятому каналу.

Первые же пункты документа оговаривают, что государство, столкнувшееся с угрозой, может направить формальный запрос на оценку активностей у своих рубежей.

Следующий этап – это переговоры двух заинтересованных стороны, в данном случае, рассуждает эксперт, РФ и Украина. К тому же, привлекаются иные стороны – участники Венского договора. По итогам переговоров принимается решение об ответных мерах.

-Фактически венский документ в данном конкретном случае решено применить для того, чтобы обосновать либо развертывание санкций в отношении РФ без начала военных действий, либо для обоснования принятия так называемых контрмер Украины в отношении РФ и других государств, - отмечает аналитик.

Военный эксперт не исключает, что прикрываясь данным документом на Украину могут быть осуществлены поставки современного военного оборудования.

- Вплоть до возможного развертывания на Украине натовских войск, — отметил Сивков.

Но боевые операции – это последний пункт, до этого в отношении РФ могут быть развернуты новые экономические и политические санкции.

Тем временем в штабе Союза добровольцев Донбасса рассказали, что думают о возможном «вторжении» России на Украину. Глава союза, бывший руководитель правительства ДНР и депутат Госдумы Александр Бородай поделился с RT причинами, почему пробуксовывают Минские соглашения и ответил, готова ли республика к новому военному конфликту с Киевом.

У политического аналитика Юрия Голубя есть свое объяснение, почему Вашингтон толкает Украины на провокацию против Донбасса.

- Если чисто гипотетически предположить, что начнется война, США не пошевелят и пальцем для исполнения союзнических обязательств, а, как всегда, будут вести свою игру, пояснил он ФАН.