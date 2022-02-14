Военный эксперт объяснил, для чего Западу нужен Венский договор Фото: REUTERS

Доктор военных наук, военный аналитик Константин Сивков объяснил, зачем США и европейским странам нужен Венский договор. Документ был создан в 2009 году, в 2011 претерпел изменения и теперь используется в редакции от данного времени.

В нем прописан комплекс мер, которые могут предприниматься в случае угрозы со стороны любого государства.

- Это документ объемом 74 страницы, а основные его положения изложены в первых 20 страницах», — пояснил эксперт Пятому каналу.

Первые же пункты документа оговаривают, что государство, столкнувшееся с угрозой, может направить формальный запрос на оценку активностей у своих рубежей.

Следующий этап – это переговоры двух заинтересованных стороны, в данном случае, рассуждает эксперт, РФ и Украина. К тому же, привлекаются иные стороны – участники Венского договора. По итогам переговоров принимается решение об ответных мерах.

-Фактически венский документ в данном конкретном случае решено применить для того, чтобы обосновать либо развертывание санкций в отношении РФ без начала военных действий, либо для обоснования принятия так называемых контрмер Украины в отношении РФ и других государств, - отмечает аналитик.

Военный эксперт не исключает, что прикрываясь данным документом на Украину могут быть осуществлены поставки современного военного оборудования.

- Вплоть до возможного развертывания на Украине натовских войск, — отметил Сивков.

Но боевые операции – это последний пункт, до этого в отношении РФ могут быть развернуты новые экономические и политические санкции.

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