Spotify рассказал, какую музыку предпочитают россияне в День всех влюбленных

День святого Валентина. Фото: Andrea Piacquadio, pexels.com

Накануне Дня святого Валентина самый популярный музыкальный стриминговый сервис по подписке в мире Spotify изучил данные по прослушиванию. В результате было выявлено несколько любопытных тенденций.

При том, что в топе глобальной аудитории как всегда оказались уже ставшие современной классикой в День всех влюбленных треки «All of Me‎» от John Legend, «Thinking Out Loud‎» от Ed Sheeran и «Just the Way You Are‎» от Bruno Mars, пользователям из России оказались более близки хиты 1970-х и 1990-х.

Так, в феврале количество прослушиваний «She’s Always a Woman» от Billy Joel увеличилось на 196%, «I Love You Always Forever» от Donna Lewis – на 225%, а «Isn’t She Lovely» от Stevie Wonder – на 257%.

