Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал два варианта постановления о признании ДНР и ЛНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Профильный комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками сегодня, 14 февраля, поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Оба их направили в Совет Думы, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом заседания комитета.

"Комитет прошел, приняли два постановления. Который вносили КПРФ, за него отдали голоса трое членов комитета. Второе внесли первый зампред комитета Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров", - пояснил источник.

По его словам, во втором варианте обращения также содержится призыв к президенту признать независимость ДНР и ЛНР, но после консультаций с МИД России по поводу соблюдения международных договоренностей, в том числе, минских соглашений.

Ранее Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко заявил, что удалось достичь главного – "фактического признания ДНР и ЛНР Российской Федерацией". Политик сделал такое заявление в ходе масштабного форума в Донецке «Россия-Донбасс: единство приоритетов».