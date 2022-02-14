Милонов предложил запретить праздновать День святого Валентина в госучреждениях

Виталий Милонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой запретить праздновать День святого Валентина в госучреждениях. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно, - подчеркнул народный избранник. - Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни".

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов согласился с критиками празднования Дня святого Валентина.

"Согласен с теми, кто считает, что главный "подтекст" "праздника" – безответственность и легкомыслие", - заявил Аксенов, добавив, что в России западному торжеству есть альтернатива - День семьи, любви и верности.

Как ранее писал сайт kp.ru, 73% граждан России планируют отметить День святого Валентина. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитиков сервиса "Авито", итоги которого оказались в распоряжении kp.ru. В опросе принимали участие 2 тысячи россиян.