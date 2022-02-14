МИД РФ рекомендовал россиянам следить за сообщениями о ситуации на Украине

Дипломаты рекомендуют россиянам следить за сообщениями о ситуации на Украине Фото: REUTERS

Россиянам рекомендуется следить за сообщениями департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) министерства иностранных дел (МИД) России по ситуации на Украине, заявил директор департамента Юрий Горлач. Его словам приводит ТАСС.

Таким образом представитель внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, не планирует ли ДСКЦ публиковать предупреждения для граждан РФ, которые собираются посетить Украину.

По его словам, МИД России всегда рекомендует следить за сообщениями ДСКЦ, если в странах происходят события, подобные январским протестам в Казахстане.

Горлач добавил, что не исключает провокаций на территории Украины, "особенно со стороны автономных акторов".

Как писал сайт kp.ru, Москва не исключает эвакуации неосновного состава российского дипломатического персонала из Украины в связи с аналогичными действиями некоторых западных стран. Такое заявление в четверг, 10 января, сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.