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Политика14 февраля 2022 12:04

Песков заявил, что отказ Украины вступать в НАТО помог бы переговорам о гарантиях безопасности

Представитель Кремля также дал комментарий по заявлению посла Пристайко о возможности отказа Украины от вступления в НАТО
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы сформулировать значимый ответ на озабоченность России по гарантиям безопасности, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал журналистам заявление посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко о возможности Киева отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну.

"В этой ситуации также обратили внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его позицию. Поэтому вряд ли это можно и правда воспринимать в качестве некого свершившегося факта с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Украины", – сказал Песков.

Также он напомнил, что "совсем другие цели обозначаются" в украинской конституции.

Как ранее писал kp.ru, на Украине готовы отказаться от заявки на вступление в НАТО во избежание "войны с Россией", сказал украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко. По словам дипломата, в Киеве не исключают такую возможность, несмотря на то, что Украина "мечтает вступить в НАТО на протяжении многих лет".