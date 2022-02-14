Песков заявил, что отказ Украины вступать в НАТО помог бы переговорам о гарантиях безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы сформулировать значимый ответ на озабоченность России по гарантиям безопасности, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал журналистам заявление посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко о возможности Киева отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну.

"В этой ситуации также обратили внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его позицию. Поэтому вряд ли это можно и правда воспринимать в качестве некого свершившегося факта с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Украины", – сказал Песков.

Также он напомнил, что "совсем другие цели обозначаются" в украинской конституции.

Как ранее писал kp.ru, на Украине готовы отказаться от заявки на вступление в НАТО во избежание "войны с Россией", сказал украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко. По словам дипломата, в Киеве не исключают такую возможность, несмотря на то, что Украина "мечтает вступить в НАТО на протяжении многих лет".