В Народной милиции заявили, что Генштаб ВСУ подготовил план вторжения на территории ДНР и ЛНР

Замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин Фото: REUTERS

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) разработал план вторжения на территории Донецкой и Луганской народных республик, заявил сегодня, 14 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".

"В Генштабе ВС Украины уже подготовили план о вторжении на территории республик – его скоро утвердят на Совбезе Украины (Совете национальной безопасности и обороны Украины - прим. ред.)", - рассказал он.

Кроме этого, Басурин добавил, что Украина перебрасывает к Донбассу дополнительные части и воинские соединения и начинает подготовку и отправку диверсионных групп, которые должны работать в пределах города.

"Можно сказать, что Украина под лозунгами мира реально ведет подготовку к войне", – отметил Басурин.

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