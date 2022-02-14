Лавров сообщил об отрицательном ответе США по ключевым предложениям России по безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ключевые предложения России по гарантиям безопасности США дали отрицательный ответ. Такое заявление в понедельник, 14 февраля, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что Москва внимательно изучила ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности.

«Я получил ответы неудовлетворительные. Никто из моих коллег-министров не ответил на мое прямое послание», - заявил глава МИД РФ на встрече с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что один ответ получили от генсека НАТО Йенса Столтенберга, а второй от главы дипломатии Европейской внешнеполитической службы Жозепа Борреля, в которых, по словам российского министра, было сказано: «вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное-обеспечьте деэскалацию вокруг Украины».

Лавров выразил мнение, что это «пренебрежение той нормой, которая была закреплена на высшем уровне и согласно которой ни одна организация не может считать себя главной и доминирующей в евроатлантике».