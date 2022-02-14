На Украине заметили самолет-разведчик США, который больше суток патрулирует границу с Россией Фото: Скриншот сайта

По данным сервиса Flightradar, в небе над Украиной заметили стратегический разведывательный беспилотник ВВС США Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, который уже около суток патрулирует границу с Россией.

"У него [самолета - прим. "КП"] обзор огромный получается, видит с большим запасом то, что за пределами границы. У него десятки километров от его траектории полета вполне устойчивое наблюдение. Вероятно, сейчас наблюдает за текущей группировкой войск, за ходом учений в Белоруссии", - рассказал военный эксперт Александр Ермаков в беседе с изданием "Газета.ru"

Отмечается, что самолет работает в воздухе от Крыма до Харькова. По мнению эксперта, особенно тщательно осматривается граница с ДНР и ЛНР.

В июне 2020 года российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота взял на сопровождение самолеты-разведчики США над нейтральными водами Черного моря. Российское министерство обороны опубликовало видео перехвата американских воздушных объектов.