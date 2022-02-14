Шойгу доложил Путину о вторгшейся в российские воды американской подлодке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе учений на Тихоокеанском флоте возле острова Уруп на Курилах обнаружили субмарину — предположительно, американскую, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

"Лодку выдворили из российских вод. Абсолютно непонятная, необоснованная такая активность на востоке", — отметил Шойгу.

Он уточнил, что подлодка зашла на территорию России на довольно большую глубину, свыше четырех километров.

Как ранее писал kp.ru, российские военные корабли застали врасплох подлодку Соединенных Штатов, зафиксированную в районе Курильских островов. Лодку типа Virginia обнаружили самолеты Ил-38 морской авиации и одна из лодок Тихоокеанского флота в процессе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника на территориях их потенциального развертывания