Погранслужба Украины опровергла сообщения о запрете на въезд в страну россиян призывного возраста

Украинское пограничное ведомство опровергло информацию о запрете на въезд в страну для россиян призывного возраста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пограничная служба Украины опровергла сообщения о том, что россиянам мужского пола призывного возраста запрещен въезд в эту страну. Такое заявление сделал пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко. Поводом послужила информация в сети, что во въезде в Украину отказывают людям, имеющим российское или белорусское гражданство, и находящимся в возрасте, допускающем призыв на военную службу.

Андрей Демченко заявил, что ГПСУ не получала ни гласных, ни негласных инструкций насчет недопущения въезда этой категории иностранцев в страну. Спикер Госпогранслужбы подчеркнул, что иностранцы должны выполнять нормы законодательства, регламентирующие пересечение границы. Желающие въехать в Украину должны иметь надлежащие документы, доказать цель своей поездки и не нарушать правила въезда и выезда.

Демченко объяснил, почему иностранцам отказывают по въезде в Украину.

«Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов , а кто-то из-за ковидных ограничений», - сказал Андрей Демченко изданию «Украинская правда».

Пресс-секретарь уточнил, что граждане РФ, которые хотят посетить Украину, также должны соблюдать условия въезда.

Ранее сообщалось, что в Госпогранслужбе Украины опровергли сообщения о запрете на въезд россиян в страну. Подробности здесь на kp.ru.