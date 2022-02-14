Украинский депутат Кива назвал Байдена «главным провокатором» и призвал ликвидировать его

Украинский депутат предложил устранить американского президента в рамках борьбы "с дезинформацией и провокациями". Фото: REUTERS

Депутат украинской Рады Илья Кива заявил, что главную угрозу Украине несут действия президента США Джо Байдена. Об этом депутат написал в своем Telegram в понедельник 14 февраля.

Илья Кива назвал президента США «главным провокатором войны» и призвал Службу безопасности Украины немедленно подготовить план нейтрализации либо ликвидации Байдена.

«СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны – Байдена», - заявил Кива, уточнив, что американский президент должен быть ликвидирован в рамках борьбы с дезинформацией и провокациями. Также, по мнению Кивы, устранение президента США позволит «раз и навсегда освободить Украину от колонизации и порабощения».

Депутат считает, что высказывания и действия Байдена «несут угрозу экономике и безопасности Украины». Депутат выразил надежду, что президент Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину «именно с этой целью».

Илья Кива представляет в украинской Раде партию «Оппозиционная платформа – за жизнь».

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