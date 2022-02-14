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Политика14 февраля 2022 15:01

Зеленский заявил, что не вывозил свою семью из Украины

Украинский лидер сообщил, что его семья не собирается покидать страну
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский заявил, что не вывозил свою семью из Украины

Зеленский заявил, что не вывозил свою семью из Украины

Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что его семья находится на Украине, и на данный момент не собирается покидать страну.

«Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. Я президент, моя жена - не просто жена, она первая леди. И должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи... Это очень важно для страны и общества», - заявил глава незалежной, отвечая на вопрос о выезде из Украины членов семей бизнесменов и политиков.

Зеленский также отметил, что только в минувшие воскресенье, 13 февраля, из Украины вылетели 30 самолетов. По его мнению, на Украине «остаются надежные». «Остаются граждане Украины, и я хочу их всех поблагодарить», - добавил он.

Напомним, накануне несколько стран, посольства которых находятся на Украине, сообщили об эвакуации сотрудников диппредставительств из страны или о том, что рассматривают подобную возможность, а также призвали своих граждан покинуть страну. Кроме того, как писал сайт kp.ru, незалежную спешно покидают ведущие бизнесмены и депутаты Верховной рады.