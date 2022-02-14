Авраам Руссо сообщил, что его задержали в аэропорту Нью-Йорка из-за потери паспорта Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитый певец Авраам Руссо рассказал, что потерял в салоне самолета паспорт гражданина США, из-за чего не сразу смог пройти процедуру контроля в аэропорту Нью-Йорка.

«У меня двойное гражданство, поэтому вылет - с один паспортом, прилет - с другим паспортом ... И, скорее всего, так получилось, что, когда зашел в самолет и поставил вещи, расположился, паспорт упал между сиденьями. В бизнес-классе там широко, рядом никого не было», - приводит РИА Новости комментарии артиста.

Руссо отметил, что, когда не обнаружил паспорт гражданина США, предъявил водительские права, однако спустя какое-то время паспорт нашли.

«Ребята реагировали очень хорошо. Но все равно - это время, пока ты им скажешь, пока докажешь, что гражданин», - заявил певец, отметив, что в этот день был «очень жесткий контроль в аэропорту».

Ранее в СМИ появилось сообщение, что певца задержали.