Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире14 февраля 2022 15:30

Сын туркменского лидера выдвинут в президенты

В Туркменистане кандидатом в президенты выдвинула сына Гурбангулы Бердымухамедова Сердара
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
Сын президента Туркмении Сердар Бердымухамедов выдвинут в кандидаты на пост президента.

Сын президента Туркмении Сердар Бердымухамедов выдвинут в кандидаты на пост президента.

Фото: REUTERS

Сын действующего президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом в президенты от Демократической партии. 41-летнего Сердара Бердымухамедова выдвинули кандидатом в понедельник 14 февраля на внеочередном съезде партии. Об этом сообщило издание Salamnews.

Досрочные президентские выборы пройдут в Туркменистане 12 марта. Ранее сообщалось, что президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил новый политический курс, заявив, что нужно дать дорогу молодым.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году, он имеет образование инженера-технолога, специалиста по международным отношениям, специалиста по европейской и международной безопасности. В последнее время он занимал должность вице-премьера Туркменистана, а еще возглавлял Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и международную ассоциацию «Туркменские алабаи».

О том, как может измениться курс Туркменистана, если президентом станет Сердар Бердымухамедов, читайте здесь на kp.ru.