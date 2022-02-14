Сын туркменского лидера выдвинут в президенты

Сын президента Туркмении Сердар Бердымухамедов выдвинут в кандидаты на пост президента. Фото: REUTERS

Сын действующего президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом в президенты от Демократической партии. 41-летнего Сердара Бердымухамедова выдвинули кандидатом в понедельник 14 февраля на внеочередном съезде партии. Об этом сообщило издание Salamnews.

Досрочные президентские выборы пройдут в Туркменистане 12 марта. Ранее сообщалось, что президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил новый политический курс, заявив, что нужно дать дорогу молодым.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году, он имеет образование инженера-технолога, специалиста по международным отношениям, специалиста по европейской и международной безопасности. В последнее время он занимал должность вице-премьера Туркменистана, а еще возглавлял Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и международную ассоциацию «Туркменские алабаи».

О том, как может измениться курс Туркменистана, если президентом станет Сердар Бердымухамедов, читайте здесь на kp.ru.