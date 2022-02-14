Умерла Лариса Кислинская, обозреватель газеты "Совершенно секретно"

Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС

В холдинге "Совершенно секретно" сообщили о смерти известной российской криминальной журналистки Ларисы Кислинской. Об этом в понедельник, 14 февраля 2022 года сообщает издание Lenta.ru.

Актер Станислав Садальский сообщил, что у журналиста не осталось родственников и попросил Союз журналистов помочь с организацией похорон.

Кислинская окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Была обозревателем службы новостей информационного агентства ТАСС, позже перешла в газету "Советская Россия". С июня 1997 года работала обозревателем и членом редакционной коллегии в "Совершенно секретно".

В 2000 году стала лауреатом премии "Лучшие перья России". Ассоциация популярной прессы назвала её самым известным криминальным журналистом России. В 2005 году получила премию "За возрождение России".

Знаменитый обозреватель скончалась на 63-м году жизни. Причина смерти и дата прощания пока не известны.