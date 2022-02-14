В Госдепе США сообщили о готовности к новым встречам с российскими дипломатами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон активно работает над дипломатическим решением кризиса безопасности и поддерживает контакт с российским правительством после разговора президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена в субботу, 12 февраля. Такое заявление сделала представитель Госдепартамента.

Таким образом представитель Госдепартамента прокомментировала предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «продолжать и наращивать» дипломатическое взаимодействие с Западом в попытке выйти на договорное решение.

«Мы активно работаем над достижением дипломатического решения. Мы остаемся в контакте с российским правительством после звонка президента Байдена президенту Путину … Мы остаемся открыты для новых встреч с российскими коллегами», - приводит РИА Новости заявление представителя ведомства.

Как она отметила, американский президент в беседе с российским лидером в минувшую субботу, 12 февраля, также подтвердил наличие «дипломатического пути вперед», если Москва готова к серьезному взаимодействию и деэскалации ситуации.