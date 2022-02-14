Секретарь Совбеза Украины заявил об отсутствии предпосылок для "вторжения" России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии на сегодняшний день каких-либо предпосылок для полномасштабного «вторжения» России на украинскую территорию.

«Мы понимаем те риски, которые есть на территории нашей страны, но ситуация находится абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16, то ли 17 числа», - сказал секретарь Совбеза в понедельник, 14 февраля.

Данилов также заявил, что Киев не намерен закрывать свое воздушное пространство, указав на отсутствие оснований для такого решения. «Мы небо наше не закрываем и закрывать на сегодняшний день не собираемся, и нет для этого тех или иных оснований», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент США Джо Байден в ходе участия в видеоконференции с лидерами западных стран, Европейского союза и НАТО назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля 2022 года.

Напомним, Москва не раз говорила, что у нее нет планов «нападать» на Украину. Постпред России в ООН Василий Небензя отметил, что страны Запада так и не привели никаких доказательств приписываемых российской стороне намерений вторгнуться на украинскую территорию.