В Мюнхене 40 человек пострадали при столкновении поездов

В Мюнхене столкнулись два поезда. один человек погиб, 40 пострадали. Фото: @Der Eisenbahner

Один погибший и не менее сорока пострадавших – таков итог столкновения двух поездов в южной части Мюнхена. Об аварии сообщила в понедельник 14 февраля полиция города.

Столкновение произошло около 16.40 по местному времени. Немецкие СМИ сообщают со ссылкой на очевидцев, что два поезда врезались друг в друга на труднодоступном участке пути недалеко от дороги, ведущей к монастырю Шефтларн.

Сообщается, что в спасательных работах были задействованы вертолеты.

В июне 2021 года два поезда столкнулись на юге Пакистана, погибли не менее 30 человек. Сообщалось, что два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. По данным работника железных дорог, один поезд врезался в сошедший с рельсов второй состав.

Также сообщалось о катастрофе неподалеку от города Солсбери на юго-востоке Англии, где также столкнулись два поезда. Подробности читайте здесь на kp.ru.