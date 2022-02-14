Румыния потребовала от России выплатить 4 млрд евро за золото, переданное на хранение в 1916 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Румыния потребовала от России выплатить 4 миллиарда евро за золотой запас, переданный в декабре 1916 года на хранение Российской империи.

"Когда мы говорим о своем золоте, речь идет в основном о золоте румынского Национального банка. На этот счет есть все документы, они были переданы российской стороне, и русские, насколько мне известно, согласилась с тем, что эти документы – оригиналы", - цитируют члена комиссии с румынской стороны, историк Василе Буга "Новые известия".

Отмечается, что посол России в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в МИД страны после его заявления о том, что проблема румынского "золотого запаса", переданного в Москву в период Первой мировой войны, снята с повестки дня.

Ранее сообщалось, что у России осталась неделя, чтобы вернуть в Крым "скифское золото". Самостоятельная борьба четырех крымских музеев против государства Украина не имеет перспектив.