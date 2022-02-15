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Политика15 февраля 2022 7:21

Геннадий Зюганов рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Госпитализированный в Москве Зюганов сообщил, что чувствует себя нормально
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Геннадий Зюганов рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Геннадий Зюганов рассказал о своем самочувствии после госпитализации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов рассказал о своем состоянии после госпитализации. По словам политика, он чувствует себя нормально, вопрос о выписке пока решается.

«Чувствую себя нормально. Третий день анализы нормальные, показатели хорошие. Сегодня, наверное, станет понятно», – сообщил Зюганов в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, лидер КПРФ госпитализирован находится под профилактическим наблюдением врачей, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента России. В этой же больнице лечится председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее у Зюганова был небольшой кашель и насморк, но температура тела не повышалась. Госпитализация главе КПРФ медики рекомендовали для профилактики и исключения различного рода рисков, связанных, в частности, с перенесенными им несколькими годами ранее операциями.