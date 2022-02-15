Геннадий Зюганов рассказал о своем самочувствии после госпитализации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов рассказал о своем состоянии после госпитализации. По словам политика, он чувствует себя нормально, вопрос о выписке пока решается.

«Чувствую себя нормально. Третий день анализы нормальные, показатели хорошие. Сегодня, наверное, станет понятно», – сообщил Зюганов в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, лидер КПРФ госпитализирован находится под профилактическим наблюдением врачей, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента России. В этой же больнице лечится председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее у Зюганова был небольшой кашель и насморк, но температура тела не повышалась. Госпитализация главе КПРФ медики рекомендовали для профилактики и исключения различного рода рисков, связанных, в частности, с перенесенными им несколькими годами ранее операциями.