Биатлонисты принесли России бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Россияне шли на золото, но не взяли его из-за промахов на огневом рубеже Фото: REUTERS

Российские биатлонисты завоевали бронзовую медаль в мужской эстафетной гонке на Олимпиаде - 2022 в Пекине в среду, 15 февраля 2022 года. Об этом сообщает "КП-Спорт".

В составе команды Олимпийского комитета России вышли на старт Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

До последнего россияне боролись за золото, но два штрафных круга выступавшего последним в четверке Эдуарда Латыпова из-за промахов на рубеже внесли коррективы в позиции на финишной прямой.

Золото досталось норвежцам, серебро - французам.

Теперь у России в командном медальном зачете четыре золотых медали, шесть серебряных и девять бронзовых.

Как ранее писал сайт kp.ru, лыжники принесли России еще одно золото на Олимпиаде - 2022 в Пекине. На этот раз нашим мужчинам покорилась эстафета 4х10 км.