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Политика15 февраля 2022 8:18

Захарова заявила, что ответ России на условия США по гарантиям безопасности практически готов

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что работа будет продолжена
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Подготовка ответа России на выдвинутые США условия по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Во-первых, самое главное, была озвучена в сжатом виде, но вся хронология событий, а во-вторых, что наш ответ уже практически готов", - констатировала Захарова.

По ее словам, работа в этом направлении будет продолжена.

Захарова также обратила внимание на тот факт, что письма с предложениями России направлялись одним лицам, но ответили на них почему-то другие.

"Писали в национальном качестве каждому государству, министру иностранных дел, а почему-то за них за всех ответили Столтенберг и Боррель, - отметила официальный представитель МИД РФ. -Это действительно ситуация анекдотическая и во многом невероятная".

Это еще одно доказательство тому, что многие члены НАТО и Евросоюза утратили суверенитет, заключила Захарова.

Напомним, 1 февраля 2022 года заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Москва еще не передавала Вашингтону ответ по теме гарантий безопасности в Европе, уточнив, что российская сторона готовит "сводный" ответ США и НАТО.