Прощание с Зинаидой Кириенко началось в Москве

Церемония прощания с Зинаидой Кириенко Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве началось прощание с Зинаидой Кириенко. Поклонники и близкие актрисы собрались, чтобы почтить ее память, в Центральном доме кино в 11:00.

После церемонии прощания артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания с Зинаидой Кириенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, Зинаида Кириенко, которую ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, скончалась 12 февраля на 89-м году жизни. Она сыграла в таких кинофильмах, как «Поэма о море» и «Судьба человека». Знаменитой артистка стала после исполнения роли Натальи в работе своего учителя Сергея Герасимова «Тихий Дон».

Как ранее рассказал сын актрисы Максим, Кириенко плохо себя чувствовала в последние две недели накануне смерти. По его словам, вся семья актрисы - дети и внуки - очевидно, перенесли ковид, пусть и в легкой форме. Сама Зинаида Кириенко в последние дни жизни жаловалась на слабость и упадок сил.