Глава Башкирии заявил о новом этапе транспортной реформы

В Башкирии пройдет новый этап транспортной реформы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что республика переходит на новый этап транспортной реформы. Известно, что новость Хабиров озвучил во время оперативного совещания правительства республики. По мнению руководителя Башкирии, республика уже успешно прошла первый этап трансформации транспортной реформы. Благодаря выполненным задачам, постепенное улучшение условий идет и дальше, решая сложные задачи.

Концептуально всю систему общественного транспорта Башкирии поделили на несколько этапов. Первой и самой важной целью было создание обновленного парка техники. Если посмотреть на Уфу, то сейчас городским автобусам по 3-4 года, а раньше их средний возраст превышал 10 лет. Техника была, мягко говоря, некачественная, сообщает портал «Msket.ru».

Сейчас, по словам Хабирова, республике предстоит куда более сложная задача. После обновления автопарка необходимо настроить интеллектуальные процессы, направленные на бесперебойность работы общественного транспорта. Только это позволит сделать перевозки регулярными, а график движения автобусов привести к заявленному при планировании.

Ранее мы публиковали материал о том, как по мнению экспертов, проходит транспортная реформа Радия Хабирова в Башкирии.