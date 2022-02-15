Немцы возмутились требованиями посла Украины в Германии о поставках оружия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Die Zeit резко отреагировали на требование посла Украины в Германии Андрея Мельника по поводу поставок 12 тысяч противотанковых ракет из-за скобы существующей угрозы "вторжения России".

Как отметили многие комментаторы, дипломат уже не впервые ведет себя наглым образом, а самим властям Киева хорошо было бы вспомнить, в первую очередь, о собственных обязательствах.

"Двенадцать тысяч противотанковых ракет? А у нас в принципе есть столько такого оружия на складах? И если есть, то кто за него заплатит?", — написал читатель с ником Abatefetel.

"Это требование можно и не брать во внимание. Поздновато попросил - до среды доставить противотанковые ракеты на Украину так или иначе не смогут. А в среду все уже начнется. Все это ужасно гротескно!" — поделился своим мнением Gastauftritt.

"А я требую себе "Порше". Вполне разумный вариант, с учетом того, что Евросоюз Украине уже 17 миллиардов евро направил", — пошутил Levant.

Как ранее писал kp.ru, Мельник обвинил Берлин в "недостаточной финансовой помощи" Киеву. Украина занимает только 13-ю позицию в списке государств по уровню поддержки со стороны Германии, отмечал украинский посол.