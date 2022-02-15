Игорь Артамонов сообщил о сплошных проверках пассажирского автотранспорта

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15 и 16 февраля сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения будут проверять пассажирский автотранспорт межрегиональных, международных и местных маршрутов на дорогах Липецкой области. Об этом рассказал глава региона Игорь Артамонов.

«Повышение уровня безопасности на дорогах, предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП является общей задачей, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Для проверки автобусов и автомобилей такси автоинспекторы используют приборы, которые получены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги». Это оборудование контролирует уровень выбросов выхлопных газов, измеряет люфт рулевого колеса, длину тормозного пути, а также параметры света фар.

Пристальное внимание сотрудников госавтоинспеции приковано к техническому состоянию транспорта и наличию у водителей документов, которые необходимы для участия в дорожном движении: российских прав, путевых листов, страховок. Также внимание сотрудников полиции сосредоточено на выявлении изменений, внесённых в конструкцию пассажирского транспорта без согласования с Госавтоинспекцией. С помощью фотосъемки фиксируются факты посадки и высадки пассажиров вне остановочных пунктов. При выявлении нарушений в отношении виновных составляются протоколы об административных нарушениях.