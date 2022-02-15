Глава МИД Британии Трасс обвинила Россию в "подготовке провокации" на Украине

Глава МИД Британии Лиз Трасс Фото: REUTERS

Глава МИД Британии Лиз Трасс в очередной раз сделала заявление , что Россия якобы готовит "операцию под чужим флагом" на Украине, при этом никаких доказательств министр не привела, передает телеканал Sky News.

"Мы предполагаем, что, возможно, будет проведена "операция под чужим флагом". Будут заявления о том, что присутствовала провокация - в качестве предлога для российского вторжения. Мы занимаемся тем, что... обнаруживаем их попытки привести к власти в Украине "марионеточный режим" ... Что, как мы считаем, произойдет в течение ближайших нескольких дней - так это попытка "операции под чужим флагом" для создания предлога и заявления, что украинцы атакуют их, с тем, чтобы у России было оправдание для вторжения на Украину", - заявила глава британского МИД.

Следует напомнить, что в последнее время Соединенные Штаты с другими странами НАТО обвиняют Россию в том, что страна якобы готовит "нападение на Украину". Недавно американский лидер Джо Байден назвал предполагаемую дату этого события - 16 февраля текущего года.