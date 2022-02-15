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Политика15 февраля 2022 10:50

Путин и Шольц проводят переговоры с соблюдением антикоронавирусных мер

Это не повлияет на характер встречи и ее содержательность, заверили в Кремле
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проводят переговоры с соблюдением антикоронавирусных мер. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Действительно, они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По словам российского лидера, большая часть переговоров с канцлером ФРГ будет посвящена ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности в Европе.

Напомним, по информации агентства Reuters, глава кабинета министров Германии намерен получить от российского лидера лучшее понимание «целей и обеспокоенностей» Москвы. Шольц обсудит с Путиным реализацию Минских соглашений и вопросы урегулирования обстановки на Украине. Канцлер ФРГ не ожидает какого-то прорыва от переговоров с президентом России, однако считает их очень важными.