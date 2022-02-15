Россия отказалась от участия в консультациях ОБСЕ по Венскому документу Фото: Камека Светлана

Россия не будет принимать участия в консультациях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Венскому документу, созванных по инициативе Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Не будем», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

По информации источника ТАСС, консультации продцут в закрытом режиме во вторник, 15 февраля, во второй половине дня.

Как писал сайт kp.ru, в воскрсенье, 13 февраля, Киев запросил встречу с Россией и странами-участницами Венского документа в течение 48 часов. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, встреча требуется для обсуждения ситуации вокруг республики.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Украина послала России запрос с требованием разъяснений по факту «военной деятельности» в регионах, прилегающих к украинским территориям и на территории Крыма.