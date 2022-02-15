Захарова призвала Британию извиниться за фейки о «российском вторжении»

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Великобритании необходимо извиниться за недостоверную информацию об угрозе «вторжения» России на Украину. Она указала на то, что РФ не подводила свои войска к британским границам.

- Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу, — написала она у себя в Telegram-канале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пропагандистская кампания США о так называемой "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели. Также Лавров подчеркнул, что пропаганда США и их союзников поощряет Киев к саботажу минский соглашений.

Напомним, замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее сообщал об отсутствии признаков "вторжения" России на Украину. А до этого постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что шумиха вокруг псевдовторжения России США закладывает информационную основу под будущее военное освоение НАТО территории Украины.