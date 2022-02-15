Лавров пошутил над "непонятливостью" польского журналиста после вопроса о "вторжении России"

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над "непонятливостью" польских журналистов, которые спросили о "российском вторжении на Украину" после того, как он не один раз прокомментировал эту тему.

Сегодня, 15 февраля на пресс-конференции Лаврову несколько раз задали вопрос по поводу предполагаемого "вторжения" российских войск на территорию Украины. При этом глава российского внешнеполитического ведомства несколько раз отметил, что сообщения СМИ и различных политических деятелей на эту тему - спекуляции и "информационный терроризм".

Но в конце пресс-конференции, организованной по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау, один из польских журналистов вновь уточнил у Лаврова, точно ли не будет вторжения. В ответ глава МИД РФ кивнул.

"Непонятливый в общем у вас журналист какой-то", - сказал Лавров, обращаясь к польскому коллеге Збигневу Рау и рассмеялся.

Напомним, в последние месяцы США и другие страны-участники НАТО обвиняют Россию в том, что власти страны якобы планируют "напасть на Украину". Недавно американский лидер Джо Байден назвал предполагаемую дату "нападения России". Он считает, что событие назначено на 16 февраля этого года.

При этом американцы только посмеялись над таким заявлением своего лидера. Читатели The Hill отметили, что Байден говорит об этом уже не первый месяц.