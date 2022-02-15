МИД Кипра рекомендовал согражданам покинуть Украину

Кипр рекомендовал согражданам покинуть Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Кипра рекомендовало согражданам покинуть территорию Украины. Об этом говорится в соответствующей директиве ведомства.

- В связи с дальнейшей эскалацией напряженности в регионе МИД рекомендует гражданам Республики Кипр воздержаться от поездок в Украину. Кроме того, гражданам Республики Кипр, постоянно проживающим и/или временно находящимся где-либо на территории Украины, предлагается покинуть страну, пока осуществляются прямые коммерческие рейсы, — гласит текст документа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пропагандистская кампания США о так называемой «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели. Также Лавров подчеркнул, что пропаганда США и их союзников поощряет Киев к саботажу минский соглашений.

Напомним, замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее сообщал об отсутствии признаков «вторжения» России на Украину. А до этого постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что шумиха вокруг псевдовторжения России США закладывает информационную основу под будущее военное освоение НАТО территории Украины.