«Урок цифры» от Яндекса покажет школьникам новые возможности распознавания музыки

Новый «Урок цифры» от Яндекса покажет школьникам возможности распознавания технологиями музыки, фото: Артем Геодакян/ТАСС

С 14 февраля по 6 марта компания "Яндекс" проведет занятия в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Темой урока этого года станет «Цифровое искусство: музыка и IT». Новый урок, разработанный экспертами компании, объяснит, как при помощи технологий можно узнать больше о музыке, и как она создается возможностями искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе компании (есть в распоряжении kp.ru).

«На пересечении информационных технологий и других дисциплин, зачастую неожиданных, случается много интересного — новые технологии становятся обыденными и ведут к изменениям повседневного образа жизни. Аналогичное относится и к музыке: так, рекомендации Яндекс.Музыки могут осуществлять подбор треков под ситуацию, в которой пребывает слушатель, и под его настроение". — отметила Елена Бунина, гендиректор "Яндекса" в России.

Отмечается, что в новом “Уроке цифры” будет рассказано, что происходит в настоящее время на стыке музыки и IT: какие технологии требуются для распознавания и оцифровки, какая музыка может создаваться искусственным интеллектом вместе с человеком.

Ранее сообщалось, что "Почта России" внедрила голосового помощника на базе Яндекса. Это позволило увеличить производительность работы горячей линии по вопросам оказания услуг почтовой связи