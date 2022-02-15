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Политика15 февраля 2022 13:32

В Совфеде заявили, что Россия не заинтересована в войне

Сенатор Совфеда Тимченко заявил, что России не нужна война на Украине
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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В Совфеде заявили, что Россия не заинтересована в войне

В Совфеде заявили, что Россия не заинтересована в войне

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России, как и любому другому государству, не нужна война на Украине, заявил сенатор Вячеслав Тимченко.

"Россия целиком и полностью выступает за мир. Нам не нужна война, она не нужна никому", - сказал он в ходе круглого стола, участниками которого стали представители дипломатических и торговых кругов Германии.

Также Вячеслав Тимченко выразил надежду на то, что на сегодняшней встрече в Москве президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца будут достигнуты решения в сфере безопасности в Европе и сложившейся ситуации с Украиной.

Как ранее писал kp.ru, Соединенные Штаты и ряд европейских стран допускают в отношении России агрессивную риторику, но в Москве отказываются принимать ее во внимание. Об этом говорил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.