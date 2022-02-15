В Роспотребнадзоре рассказали, какого штамма коронавируса в России больше

В Роспотребнадзоре рассказали об одинаковое соотношение штаммов "дельта" и "омикрон" в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Елена Ильина рассказала, что в России уже месяц наблюдается одинаковое соотношение штаммов "дельта" и "омикрон".

"Когда мы уходили на новогодние каникулы, у нас была повсеместная "дельта". Когда мы вернулись с новогодних каникул, мы увидели повсеместное доминирование "омикрон". Но "дельта" не ушла полностью, она осталась", - пояснила она в беседе с изданием "Газета.ru".

Три основных отличия омикрона от дельты называли ростовские врачи. Эксперты также сообщили, как уберечься от вируса.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 166 631 случай коронавирусной инфекции, госпитализировано было 21 833 гражданина, рассказывают "Известия".

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после "омикрона".

"Просто надо, во-первых, дать организму спокойно восстановиться, и в первые две недели от начала заболевания не должно быть повышенной физической активности", - цитирует специалиста RT.

Сотрудники "Комсомольской правды" рассказывали, с каких симптомов началась болезнь у них, и к каким последствиям она привела. Так, наш специалист по работе со СМИ Юлия рассказала, что ковид на дому она перенесла только благодаря сделанной прививке.