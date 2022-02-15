Bloomberg: шутка Зеленского привела к панике на рынках

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саркастическое замечание президента Украины Владимира Зеленского по поводу «вторжения» России привело к смятению на рынках. Это заявление политика стало причиной целой волны быстрых распродаж, сообщает Bloomberg.

Речь идет о словах Зеленского о том, что Россия якобы «нападет» на Украину 16 февраля. Это высказывание привело к тому, что на нью-йоркской бирже индекс S&P 500 обрушился на 1,2%, а цена на нефть выросла до 95 долларов за баррель.

Впоследствии акции несколько увеличились в цене, а стоимость нефти опустилась ниже 95 долларов. Волна коснулась не только акций — в результате повысилась и доходность казначейских облигаций США.

Как ранее писал kp.ru, недавно американский президент Джо Байден озвучил предполагаемую дату "нападения России". Он предположил, что событие якобы случится 16 февраля текущего года.

При этом у американцев это заявление Байдена вызвало смех. Читатели The Hill подчеркнули, что американский лидер делает такого рода заявления уже не первый месяц.