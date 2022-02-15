Переговоры Путина и Шольца продолжались более трех часов

Владимир Путин и Олаф Шольц Фото: REUTERS

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Беседа глав государства продолжалась более трех часов.

Отметим, что это первая личная встреча российского и немецкого лидеров. После переговоров Путин и Шольц планируют ответить на вопросы прессы.

В начале встречи российский лидер отмечал, что основными темами беседы станут вопросы безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины.

Напомним, по информации агентства Reuters, глава кабинета министров Германии планировал получить от российского лидера лучшее понимание «целей и обеспокоенностей» Москвы. Шольц обсудит с Путиным реализацию Минских соглашений и вопросы урегулирования обстановки на Украине. Канцлер ФРГ не ожидает какого-то прорыва от переговоров с президентом России, однако считает их очень важными.