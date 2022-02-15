Путин назвал геноцидом ситуацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин Фото: Елена ЯРЕМЧУК

Ситуация на юго-востоке Украины схожа с геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания президентского Совета по правам человека.

Российский лидер отреагировал на просьбу исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского о введении в законодательство таких понятий, как "геноцид" и "призывы к геноциду".

"Должен заявить о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сегодня происходит на Донбассе, мы с вами хорошо можем наблюдать. И это, безусловно, очень напоминает геноцид, о котором вы упомянули. Но тут следует действовать с большой аккуратностью, чтобы не девальвировать эти понятия. Но они должны демонстрировать реалии актуальных событий. Давайте подумаем", – сказал Путин.

Напомним, в ноябре президент России подписал указ о гуманитарной помощи самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

Как ранее писал kp.ru, Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина о предоставлении гуманитарной поддержки населению Донбасса. В украинском МИД заявили, что документ противоречит обязательствам Москвы по Минским договоренностям.